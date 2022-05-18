威剛科技旗下電競品牌XPG人體工學ALPHA系列電競滑鼠，包含有線與無線電競滑鼠二款，於5月18日正式上市；精心打造符合人體工學的產品曲線，提供戰遊時手握的極舒適感受，系列產品榮獲國際紅點設計大獎肯定，使用PAW-3335感應器提供高達16,000 DPI高靈敏準確度與60小時電池持久續航力；裝配OMRON按鍵，提供高達6,000萬次的點擊使用壽命，戰力、耐力滿點，加上極佳精準度讓玩家輕鬆完勝。

XPG ALPHA電競滑鼠系列是工業設計與人體工學最高成果的體現並榮獲紅點設計獎肯定，XPG為更貼近消費者需求，長期蒐集全球大量手部掃描數據模型，使用大數據資料導入至產品設計中，打造出最了解玩家使用習慣與手型的電競滑鼠巔峰之作；深具美感的曲線設計可減輕手部壓力給玩家極舒適握感；滑鼠側面抓握區三角凹凸設計，強化抓握力，拒絕手滑的悔恨，確保任何戰況下零失誤操作。

XPG PRIME不僅僅只是一個軟體，它是透過設定與創作而帶給玩家樂趣的最佳工具。簡易且一目了然的操作介面讓您自定義和管理XPG ALPHA電競滑鼠，輕鬆變化RGB燈光效果與靈敏度調整，玩家享受完全控制的樂趣。XPG PRIME的整合式設計，讓您所有的設定需求都可以在方便的介面程序中快速輕鬆地完成。

XPG ALPHA無線電競滑鼠配有2.4G無線與藍牙連線模式，皆提供高效且低延遲的連接品質；許多玩家擔心無線滑鼠使用的續航力，XPG ALPHA無線電競滑鼠提供低耗電量且高達60小時的續航力，裝配OMRON按鍵提供高達6000萬次的點擊使用壽命，使用PAW-3335感應器提供高達16,000 DPI高靈敏準確度，陪你一起玩個夠！