認同永續、支持ESG的民眾，信用卡刷卡消費兼作碳排管控的機會，再增加一個了！渣打國際商業銀行18日宣布與集團同步換發「碳中和認證信用卡」，為第一家在台外商銀行與海外總部齊步進行，渣打卡友在卡片到期換卡時，會收到卡片背面標註有「碳中和(Carbon Neutral)認證」圓形標示的新卡，搭配渣打信用卡APP的透明資訊，追蹤個人的消費碳足跡。

渣打銀行表示，未來會同步應用在所有由渣打銀行發行的信用卡與金融卡。

外銀首張永續信用卡，是星展銀行2020年推出的「星展eco永續卡」，提供消金客戶的信用卡，採取信用卡材料為生質材料製造且燃燒無毒，並針對低碳交通與綠色消費提供加碼回饋，台灣為亞洲第一個發行的市場。去年第三季進一步擴大到企業客戶與商務客群，發行「星展商務eco卡」。

碳中和認證信用卡亦是由信用卡公司所支持，在渣打之前，玉山、元大、兆豐的3家本土銀行為市場第一波。渣打銀行此次為信用卡客戶換發的新卡，針對卡片的整個生命週期，從材料提取到報廢處理過程中可能產生的碳足跡進行評估，透過Doconomy的Aland（奧蘭）指數，渣打客戶每筆信用卡或金融卡消費交易的碳足跡都能被換算。

奧蘭指數針對47個消費者購買商品與服務的常見行業，進一步劃分為食物、交通等消費類別，以便於查看各種生活消費活動所產生的碳足跡與水資源消耗，並已涵蓋亞太區99％以上各類消費活動所產生的碳足跡資訊。在卡友刷卡消費之後，計算與統計相關消費商品或服務所產生的碳排放，以數位化的訊息模組呈現。

渣打銀行表示，信用卡卡友只需透過手機登入信用卡行動帳單，點選「關心您的消費碳足跡」，就會依據不同的消費分類個別顯示碳足跡當量，並顯示當期消費所產生的碳足跡總量，作為每期消費的比較基礎，這樣的追蹤、計算與管理的過程，讓每一個人都能更實際感受到碳排放對於生活所帶來的可能影響，進而採取行動。