1979年由政府與民間合資成立，至今43歲的財團法人資策會，將在今年正式啟動為期3年的中期組織轉型計畫。階段性往「高階顧問服務」與「認證驗證機構」的第三方協力機構角色發展，預計2025年，要把僅占業務量1成的認驗證第三方服務，拉高到7或8成，相對政府標案與委託比例大幅降低。

資策會目前營收7成來自政府委託或標案，3成來自民間，但資策會執行長卓政宏宣示，過去機構是做政府的乙方(被委託幫忙做)，現在要逐步退出，邁向第三方協力機構。

具資通訊領域專長、2019年上任後的卓政宏，對資策會走向有一套非常清晰的理念。認為資策會最核心、也是業界最期待的價值，應該在於「協助台灣建立一個健康的產業環境、提供產業發展方向建議」。

剛好2018年起，全球局勢產生變化，資策會重新確立以「數位轉型的化育者」定位，2020年突如其來的疫情，作為承接政府計畫的單位，大部份的布局、活動與任務更因此面臨調整。卓政宏反認為：「這就是資策會轉變的最好時機。」

「只有不以最低標為採購依據，才能終結惡性循環，往良善的方向前進。」卓政宏表示，身為一個法人機構，不應該以財務指標作為評量的依據，資策會必須擺脫這樣的枷鎖，才能真正撕掉「與民爭利」的標籤。在他擘畫下，2022年第二季在董事會支持下，開始啟動資策會組織轉型的第一步。

「過去我們是幫人家完成完需要的系統或規劃，現在定位為數位轉型規劃者，要做的跟過去幾十年不太一樣。」卓政宏說，資策會漸漸要跳脫「幫你做」的乙方角色，轉型成「幫你建立能力」的第三方角色。

何謂第三方角色？卓政宏表示，這是類似運動比賽中聯盟的概念，資策會不再是參賽的球員，而第三方業務，鎖定涵蓋數位轉型策略、組織架構人力規劃培育、系統規劃與品質檢核、資安法遵等。

資策會將漸漸降低球員角色，慢慢轉往教練乃至裁判角色，把產業秩序做得更好。現在起到2025年，要慢慢增加高階顧問服務業務，這等於教練角色，長期則發展認證驗證制度與機構，類似裁判角色。

卓政宏說，這兩都是是第三方角色，預期收入可以增加很快 。目標2025年，第三方協力機構業務要從現在僅1成，提升到占7、8成左右，政府、其他智庫委託案則落在2到3成。

目前擁有2000人的資策會也配合作組織改造，將幾個中心與處室合併為兩個研究院，分別是以服務產業數位轉型的「數位轉型研究院」，以及研發先進軟體技術與開發方法的「軟體技術研究院」。

卓政宏表示，持續強化智庫與產業顧問的功能，發展資安技術厚植創新量能，建立人才、商模與資安認驗證制度，朝市場獨立認驗證機構邁進，落實第三方協力角色任務。

他期許，資策會是要從整體產業的生態系視角出發，須具備一定的高度，掌握產業的全貌，也要花時間研究更前瞻東西，像是量子運算等。回到資策會應肩負的任務－「賦能產業轉型」及「健全產業秩序」，身為法人機構該做的事。