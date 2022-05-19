由於市場擔心聯準會（Fed）執意激進升息恐將美國經濟打入衰退，投資人信心潰散，美股周三創下近兩年最黑暗的一天，道瓊工業指數暴跌超過千點，那斯達克指數更崩挫近5％。美股慘跌引爆全球股災，亞歐股市周四全面重挫，跌幅均逾2％。

美股周四持續下跌，道指大跌逾400點或1.36％，標指挫低1.1％，那指跌幅相對較輕達0.8％。

亞股周四全面跳空開低，印度大盤收盤重挫2.6％，跌幅居亞股之冠，香港恆生指數大跌2.5％，日經指數收低1.9％，MSCI不含日股的亞太指數大跌2.2％。歐股跟進開低，德國與法國大盤分別大跌1.7％與1.9％，英國大盤跌勢較重達2.3％，Stoxx 600泛歐股市指數跌逾2％。

這一波急殺後，標普5百指數又瀕臨熊市危機，周三收盤水位較1月初歷史高點低約18％，距進入熊市的20％跌幅門檻僅剩2個百分點；標指若是進入空頭市場，將是2020年3月新冠疫情爆發後美股股災以來首見。

商情資訊商Vital Knowledge創辦人總裁克里薩夫利（Adam Crisafulli）周四表示，「今早市場氛圍依舊偏空，因為全球各地股市全面重挫，沃爾瑪與Target股價崩盤嚇壞投資人，擊垮上周四到本周二好不容易回穩的市場信心。」

道指周三狂洩逾1,100點，創近兩年來最大跌點，標指重挫逾4％，寫下2020年6月以來最大跌幅，那斯達克更是暴跌4.7％。Target周三股價閃崩24％。

巴克萊分析師狄斯潘德（Maneesh S. Deshpande）發表最新研究報告指出，「Target與其他消費用品大廠股價崩跌顯示通膨壓力已衝擊企業財報。」

友邦保險投資長柯尼恩（Mark Konyn）表示，「Target與沃爾瑪的財測雙雙開低後，投資人馬上趕著拋售股票下車。」

華爾街多家投銀發布報告警告若升息過快引發經濟衰退，美股後市將進一步探底，美國第一季國內生產毛額（GDP）年率季減1.4％，部分策略師擔憂經濟將陷入衰退。

德意志銀行周四凌晨調降標普5百指數目標水位預測，並預警若出現經濟衰退，股市跌幅將擴大。