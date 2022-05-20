德國國會昨天以壓倒性結果（4大政黨贊成／左黨反對／另類選擇黨棄權）表決通過決議，支持台灣重新以觀察員身分參與世界衛生組織大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）相關機制與活動，並要求德國聯邦政府定期就「WHO所有機構是否及如何納入台灣等相關參與方」提出最新報告。

這項決議案是由德國聯合執政三黨與最大在野黨聯合提案，並以壓倒性票數通過表決，展現德國朝野對台灣的鼎力支持。外交部對此表達高度歡迎及誠摯感謝。

外交部指出，德國聯邦政府於去年11月底的聯合執政協議中特別納入「支持台灣實質參與國際組織」的友我內容。在此基礎上，為持續實踐「紅綠燈」聯合政府國會黨團支持台灣參與WHA與WHO的團結精神，執政聯盟的社民黨、綠黨及自民黨黨團外交政策及健康政策工作小組召集人經協商後決定共同提案，並獲最大在野黨基民／基社聯盟黨團的鼎力支持，促成德國朝野四大黨團首度於國會共同提案支持台灣，並經院會表決順利通過。

外交部強調，繼去年11月德國首度將友我文字列入聯合執政協議，為德國未來四年執政定調，以及12月德國國會訴願委員會通過決議，建議德國政府與台灣深化交流合作後，今年由德國擔任輪值主席國的「七大工業國集團」（G7），更在5月14日G7外長會議聯合公報再度強調台海和平穩定的重要性，同時支持台灣有意義參與WHO。

外交部表示，在WHA即將於5月22日舉行之際，德國國會不分朝野，首度以正式決議公開表態支持台灣參與WHA及WHO，意義非凡。台灣與德國共享自由、民主、人權與法治等普世價值，台德雙邊關係將在既有良好基礎及嶄新堅強民意的支持下，持續創造新猷。外交部樂願與德國政府及國會持續合作，共同深化台德雙邊關係，維護印太區域的和平穩定，打造後疫情時代的經濟繁榮及全球健康福祉。