有立法委員質疑總統蔡英文在2016年提出的原住民族政見主張，與其相對應的法案有13部，但執政6年僅有3部法案的立法與修法，達成率僅23％，對此，原民會表示，近年完成制定原住民族語言發展法、原住民族教育法、山坡地保育利用條例第37條、原住民保留地禁伐補償條例部分條文等法案，總統蔡英文的原住民族政策執行率已超過8成。

原民會指出，原住民保留地禁伐補償條例在2019年修正，擴大補償範圍到都市計畫區、國家公園、保護區，增加補償區域已近6萬公頃，每年補償金額已將近18億元，2016年至2021年累計補償金額已超過82億元，受益族人超過4萬2千人。

原民會提及，為穩定布建文化健康站，以長照服務發展基金支應財源，預算經費從每年9500萬元提高到12.58億元，文健站也因此從2009年的74站，成長到2022年的473站，照顧長者的數目也從2700人提高到1萬4800多人。

原民會表示，而原由內政部主管的原住民保留地，在2006年移由原民會主管，原住民開始實質管理原住民族土地；山坡地保育利用條例第37條在2019年修正後，近一步達成原住民免經5年等待期，直接取得原住民保留地所有權的政策成果；修法後已完成超過3萬5000筆土地所有權登記，面積超過1萬2000公頃，使原住民保留地總面積超過26萬公頃，相較往年績效已提高2.5倍並仍在持續增長中。

原民會指出，十年內都無法完成立法的原住民族語言發展法在2017年公布施行後，原住民族語言不僅已具有國家語言地位，年度預算因而增加10倍、族語教師改為專職、全國各地設置語推人員、輔導各族成立語推組織，補助原住民族廣播電臺跟原住民族廣播電臺撥放族語節目超過50％，並捐助成立財團法人原住民族語言研究發展基金會，有效提升原住民族語言的保存、維護與發展。