桃園市19日舉行總質詢，市議員陳姿伶指出，原民會110年度公益彩券回饋金補助計畫，桃園申請4件都遭駁回，而桃園市公益彩券盈餘分配中有3項補助計畫執行率低，讓她直呼痛心要求改善。原民局回應，會持續輔導民間團體申請，坦言受疫情影響不少活動停辦，導致有些項目執行率低，多數經費皆轉為關懷弱勢家庭。

陳姿伶表示，中央的公益彩券回饋金補助計畫，可用於弱勢族群就業服務事宜、推廣社會福利事項，兩者其中都有針對原住民族給予輔導補助。不過原民會110年度公益彩券會饋金補助計畫核定名單中卻未見桃園市的提案，六都中唯獨桃園1件都沒有，甚至花蓮、屏東、南投都有，這讓她非常痛心。

桃園市公益彩券盈餘分配每年經費落在10至12億不等，陳姿伶點出，去年度原民局分配9筆共588萬2000元，其中原住民志願服務工作計畫補助30萬1000元，執行率64.47％；原住民族長者關懷暨老人福利宣導方案補助74萬7000元，執行率僅13.44％；弱勢原民族青少年成長營計畫補助105萬1000元，執行率竟為0％，要求說明為何執行率低。

原民局指出，公益彩券回饋金補助計畫，110年度受理民間團體申請4案，包括文化意象改造、原住民族禮服品牌營運、原住民風味烘焙產業伴手禮創新設計與研發及原住民十字繡暨行銷實務班，皆經市府初審通過，但原民會認為計畫內容不夠清楚，計畫主題與就業、福利服務未緊扣，複審決議不予補助。

原民局強調，僅110年未獲補助，111年有4案經初審合格，其中原民會複審核定2案，分別為拉拉山巴陵部落學生課後輔導班、家庭關懷舞音培力方案，市府會持續積極輔導民間團體申請。

原民局也澄清，110年桃園市公益彩券盈餘分配共申請9案，總預算為588萬2000元，執行558萬9089元，總執行率95.01％，有3項因受疫情影響停辦，經費調整至其他項目辦理，如原住民族經濟弱勢家庭服務暨中秋送暖物資發放活動執行率就高達360.25％。