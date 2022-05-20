想婚了。新光金控董事會20日以董事2/3表決通過，授權金控董事長，成立研究與台新金控等各金控合併可行性研究小組，即針對沒有壽險子司或壽險子公司規模較小的金控，研究金金併的可能性，評估雙方結合是否能產生更大綜效，研究結果將每月提報董事會討論進度。

據了解，新光金此舉即是「公開招親」，除了台新金控外，其他非公股金控，如永豐金控、玉山金控等，都可以研究雙方合併的可能性，同時若對方也對新光金「有意思」，亦可同步成立研究小組，雙方尋找合意併購的可能性。

由新光金董事吳東明、洪士琪提案，董事林伯翰、吳昕達附議的新光金與台新金合併研究專案小組，在3月先以臨時動議方式提出，4月19日正式提案，由三席獨董組成的審計委員會認為此案是公司重要議題，應謹慎處理使程序完備，三位獨董一致同意送董事會討論，當天討論許久，據新光金內部表示，因當時正值新光金發行海外存託憑證（GDR）訂價日，事涉敏感，決議5月董事會再討論。

新光金20日舉行5月的董事會，再次針對成立合併可能性研究專案小組，進行相關討論，最後決定「不限台新金控」，即以開放選項，但因公股金控經營權或合併問題較複雜，所以先鎖定民營金控，尤其是沒有壽險子公司者或壽險子公司規模不如新光人壽的金控，可研究雙方換股合併、壯大金控規模、提升綜效的可行性。

但目前看來，新光金與台新金股東結構相近，且都系出泛新光集團，台新金雖已有台新人壽，但規模僅是新光人壽的6％多，更重要的是新光金若與台新金合併，總資產將擴大到近7.39兆元，直接超越中信金控，成為國內第三大金控。