台新金控子公司台新人壽辦理現金增資50億元，新發行普通股2.27億股，每股交易價格22元，由100％持股的金控母公司全額認購。
台新金控指出，台新人壽為該公司100％持有的子公司，為擴展業務規模，並厚實資本以接軌IFRS 17及ICS，擬全額認購新股。待取得金管會核准後，再投資台新人壽。
台新金控說明，台新人壽目前每股淨值25.11元，增資的50億元，全部用以擴展壽險子公司業務規模，並厚實其資本以接軌IFRS 17及ICS，資金來源擬以子公司2021年度盈餘上繳取得的款項支應。
台新金控子公司台新人壽辦理現金增資50億元，新發行普通股2.27億股，每股交易價格22元，由100％持股的金控母公司全額認購。
台新金控指出，台新人壽為該公司100％持有的子公司，為擴展業務規模，並厚實資本以接軌IFRS 17及ICS，擬全額認購新股。待取得金管會核准後，再投資台新人壽。
台新金控說明，台新人壽目前每股淨值25.11元，增資的50億元，全部用以擴展壽險子公司業務規模，並厚實其資本以接軌IFRS 17及ICS，資金來源擬以子公司2021年度盈餘上繳取得的款項支應。
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