近來國內新冠肺炎疫情急速升溫，全國各級學校、補習班因應疫情停止到校上課或是改為居家線上學習，其中12歲以下兒童因為普遍沒有施打疫苗，正當絕大多數父母仍在猶豫著到底要不要給孩子施打疫苗之際「不打可能染疫、打了可能有副作用……」；小花平台從保險保障角度著眼並提出建議：兒童施打疫苗的風險，可以透過適度的保險規劃將風險移轉給保險公司，最根本的初衷還是回歸到自身需求、從缺口來補強，尤其是壽險、意外險及醫療險等基本險種一定要買對、買夠、買好，才足以轉嫁施打疫苗後可能產生不適症狀的意外風險。

說到要不要讓孩子施打疫苗，相信有不少家長內心很煎熬也很糾結，加上防疫保單近期也紛紛亮起「停售」紅燈……；那麼，除了防疫保單外，如果想要幫孩子加強保障以轉嫁施打疫苗後無法預期的醫療風險，該如何投保？

在小花平台《保險停看聽》專欄針對兒童保單已多有深入探討，小花平台保險顧問指出，與其擔心相關風險，不如好好回頭檢視孩子的整體保障是否完備，建議先從最基本的壽險保障、意外失能及實支實付型醫療險著手規劃，同時也趁此機會全面檢視孩子的保障。

壽險：不論意外或疾病死亡～「建議投保1年期保障即可！」

首先，從施打疫苗的風險來看，可以分為身故、意外失能及需要住院治療等3種，如果不幸因為施打疫苗而身故，根據金管會表示，施打疫苗屬於意外死亡理賠範圍內，需要有醫師證明被保險人身故是因為施打疫苗所引起；在壽險保障部分，如果被保險人自身已有投保壽險，只要不是「故意」致死，基本上都可以申請理賠，建議投保1年期壽險即可。

意外險：意外失能可能一輩子～「要盡量提高保障額度！」

其次，在意外失能部分，如果是因為疫苗不良造成失能障礙，則屬於意外失能的理賠範圍內，需要有醫師證明被保險人意外失能是因為施打疫苗所引起，才能申請理賠；只是，失能是一輩子的事、一輩子都無法工作，因此建議家長在投保時，應該著重考量意外身故及失能的保額「盡量提高保障額度！」