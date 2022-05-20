臺灣港務公司今年4月提出港埠業務費合理化調整方案，就是因為費率久未調整，經整體評估原則調漲10％。不過，中華民國全國碼頭工會聯合會發聲，已經過了24年，應調整到20％才足以跟得上現今物價飛漲，喊出「我要加薪！我要生活」，盼費率能合理調整，也希望進出口貨物業者能體恤基層工人，讓方案調整後順利通過。

中華民國全國碼頭工會聯合會20日召開記者會，內容針對為全國碼頭工人請命，由理事長施永林邀集宜蘭、花蓮、台中、高雄碼頭工會代表出席，針對台灣港務公司今年4月提出港埠費率合理化調整方案，表達肯定和支持，但方案內容原則僅調漲10％，工會認為應該要調高20％以上才能追上現在的物價水準，高舉手喊出「我要加薪！我要生活」

根據臺灣港務公司「港埠業務費合理化調整方案」內容，此次調整是為了要合理反映物價漲幅、提升港埠服務品質，以及因應船舶大型化，考量航商貨主負擔能力後，原則調漲幅度為10％。但理事長施永林表示，港埠業務費在1996年做過一次局部費率調整，到了1998年台灣港口裝卸制度轉型成民營後，碼頭工人薪資幾乎都是砍半，但至今已長達24年，費率卻未曾動過。

施永林認為，物價調漲已經高達34％以上，調整費率10％根本跟不上現今物價飛漲，拿船上裝卸費為例，現在既有費率每噸45.4元，調整10％僅變成49.9元，他指：「多5塊連半碗白飯都買不到！」，根本無法改善工人生活。

該會盼進出口業者能照顧體恤基層工人，除調高20％以上，並讓方案順利功過，儘速送交通部審查通過，提升基層勞工薪資水平。該方案目前正於召開說明會說明費率方案，未來將陳報交通部核定，公告半年後實施。