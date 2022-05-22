為報復美國對俄羅斯的旅行禁令，俄羅斯公佈963名針對美國與加拿大的「不受歡迎人物」的名單，其中包括美國總統拜登、臉書老闆祖克柏，好萊塢資深演員摩根費里曼也被列入，他被列入的原因是2017年的一段影片，在該影片中，摩根聲稱俄羅斯正在密謀顛覆美國。

半島電視台(Aljazeera)報導，俄羅斯外交部在一份聲明中說：「俄羅斯的反制裁是必要的，目的是限制美國的新殖民主義、強加他們的世界秩序，強迫世界接受他們的地緣政治現實。俄羅斯無法忍受這些壓迫。」

俄羅斯外交部特別強調自己發動制裁是精確的，「莫斯科仍然期望與美國來場誠懇交流，並且只封鎖那些煽動俄羅斯恐懼症的美國政要與知名人物，對於仍然親善的廣大美國民眾區分開來。」

2017年的美聯社專訪摩根費里曼影片，他在受訪時再次表示，俄羅斯威脅是存在的。

被點名的人物主要是美國政府，包括總統拜登、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)，另外就是臉書負責人祖克柏，俄羅斯認為以祖克柏為首的網路社群持續對俄羅斯發動認知戰。

另外有26名加拿大人物被列為不受歡迎人物，包括加拿大總理杜魯道的夫人索菲(Sophie Trudeau)也被列入。加拿大在早先已提出一項針對俄羅斯的不受歡迎名單，包括普丁等 1,000 名俄國政府、軍方人物與經濟寡頭。