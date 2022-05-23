來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬雞、猴、狗、牛、鼠的人運勢極佳，事業步步高升，生活無憂無慮，非常幸運。

▍1.生肖雞

屬雞人本周吉星高照，有貴人相助，帶來不少好消息。周二、周六「三合」，周五「六合」，利於合作，好人緣會助你得到不錯的收益，讓你的積蓄變多。周二有「天喜」桃花入命，周日有「紅鸞」桃花入命，單身者可能會遇到天賜良緣，已婚者夫妻恩愛，生活美滿。

▍2.生肖猴

屬猴人本周福氣多多，周一、周五「三合」，周六「六合」，吉星降臨，運氣非常不錯，利於事業和求財。在新的一周裡，屬猴人適合去推進自己的計畫，或者去辦一些重要的事，不會遇到特別大的阻礙。

▍3.生肖狗

屬狗人本周非常吉利，周三、周日「三合」，周四「六合」，好運氣可讓屬狗人輕鬆實現自己的目標，在職場上利用自己的才能，讓其他人刮目相看。把握住機會，不僅能名利兼得，還可以享受到甜蜜的幸福。

▍4.生肖牛

屬牛人本周運氣不錯，工作上很順心，非常自在，不會有太多憂慮。周一「六合」，周六「三合」，在貴人的指點下，做事會變得更加順利，也容易取得成功，事業高升，非常幸運。

▍5.生肖鼠

屬鼠人本周心想事成，美夢成真。周二「六合」，周五「三合」，做生意的人經營有方，客似雲來，盈利豐厚，獲得一大筆進帳。對於屬鼠人來說，這周也是一個可以享受生活的階段，沒有什麼紛紛擾擾的事情需要自己憂慮。

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