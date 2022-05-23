網家(8044)加速拓展集團版圖，從電商、金融、賦能三大事業板塊深化布局，以「Everyday Reliable 每天都可靠」為服務理念，打造全台最佳數位生活圈，目標成為最佳綜合網路服務商。為達成此營運目標，吸引及培育更多優秀的FinTech金融科技、Logistic Tech物流科技、MarTech行銷科技等創新科技人才，今天宣布擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域專業人才，釋出上百職缺，包括軟體設計工程師、演算法開發工程師、資料科學家、數據分析師、資安系統工程師、AIoT運籌管理師、AIoT運籌工程師、金融科技系統分析師、行銷科技產品經理、網路投保產品經理等。

根據世界經濟論壇《2020年未來工作趨勢報告》指出，未來5年內需求將大幅增加的前十大工作涵蓋：數據分析師及科學家、人工智能及機器學習專家、大數據專家、數位行銷及策略專家、自動化技術專家、數位轉型專家、資訊安全分析師、軟體與APP開發員、物聯網專家等，可見新冠疫情不只加速產業數位轉型，在AI商業化應用、AIoT（AI+IoT，Internet of Things 物聯網）軟硬整合及服務科技體驗的急速發展趨勢下，相關人才需求量的增長也遠超預期。

PChome從雜誌媒體領域發展到入口網站、網路資訊服務商進而邁入電子商務，接續推出全台24小時保證到貨、線上刷卡分期付款、線上一鍵自動退貨、自建自營倉儲等業界首創的創新服務。網家下半年將正式啟用位於郵政物流園區的A7智慧物流中心，不只是全台首個國際級電商運籌園區，更是台灣電商同業中、首座最高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心。

網家希望能攜手AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域專業人才，以逾1,300萬會員、超過20年的巨量深度有效電商數據，透過MarTech（行銷科技）打造更加滿足個人化的內容和體驗，藉由A7智慧物流中心結合自動化與AI的倉儲管理設計，提升庫存量、包裹處理量能及出貨效能。