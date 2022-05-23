由於市場擔心經濟衰退，股市持續下跌，使近期資金持續流出股票基金，股票基金已連6周賣超，在各類股票基金中唯有少數產業如健康醫療類呈現些許的買超。

富達國際表示，高通膨對企業利潤與消費者支出的影響越來越大，各國央行表態將進一步收緊貨幣政策，投資人擔心被迫加息可能會造成經濟衰退的副作用，股市遭到拋售，S&P500指數連續第七周下跌，這是自2001年網路泡沫後最長的連續下跌。同時S&P500也較元月份的歷史高點下跌近20％，逼近熊市邊緣。另美聯準會主席鮑威爾表示控制通膨可能導致經濟增長放緩、失業率上升，但如果通膨不下降，美聯準會面對加息不會退縮。

除了美國利空頻傳之外，富達國際說，歐洲央行總裁暗示可能在7月啟動10年來第一次升息，但考量歐洲經濟面臨的壓力，一次升息兩碼的可能性較低。因此，全球資金明顯從股票基金流出。

據富達國際統計， 近週整體股票基金連6周賣超，單周賣超52億美元，國際股票基金連2周賣超，單周也賣超55億美元。然而美國股票基金連2周買超，單周買超3.4億美元；歐洲則連14周賣超，單周賣超5.4億美元；中國股票基金連2周賣超，單周賣超3.1億美元。

至於產業股票基金包括金融、科技類股都呈現賣超，金融股連8周賣超，單周賣超30.2億美元；科技類股連4周賣超，單周賣超1.5億美元。然健康醫療類股已轉為買超，單周買超2.0億美元。

全球央行的積極升息態度推升經濟衰退的擔憂，風險趨避下市場震盪難免，富達國際表示，5月為歷史上股市表現較為疲弱的月份，加上目前的緊縮環境，除非看到烏俄、利率與疫情狀況緩解，對於股市仍保持較謹慎態度，建議目前仍以相對防禦與抗波動的投資策略為優先。