挪威一位天然氣系統經理人周日表示，位於Hammerfest市的液態天然氣工廠(LNG)將遲至5月27日復工，比之前計畫晚了4天。

這是不到一周之內第二次推遲。運營商挪威石油(Equinor)在5月16日表示，壓縮機發現了一個小故障，必須更換，因此重新啟動將推遲到5月23日。但23日又宣布延後營運。

挪威石油指出，再一次的延後，是由於需要進行一些最終測試。壓縮機仍需要一些測試。

該歐洲唯一一座的大型LNG工廠，位於北極小鎮Hammerfest市的郊外一小島，在全面投產後，每天可處理1800萬立方米的天然氣。

重啟營運對歐洲來說是個好消息，烏克蘭戰爭爆發後，歐洲正忙於尋找俄羅斯天然氣供應的替代品。該液化天然氣廠約佔挪威天然氣出口總量的5%。

挪威石油在今年一月表示，自從火災過後，逾2.2萬個零件已經接受檢查，180公里長的管線已經更換。