中國國務院聯防聯控機制今天（5月23日）下午3時召開新聞發佈會，中國移民局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，基於新冠疫情防疫要求，呼籲民眾盡量做到非必要、非緊急不出境，但如果因必要事由出國，將及時審批出入境證件。

新冠疫情給全球人員跨境活動造成很大衝擊，自疫情發生以來，中國移民管理局多次提醒非必要、非緊急不跨境旅行，哪些情況是屬於緊急和必要的出行？此外，還有哪些服務保障中國公民出入境的措施？

中國移民局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，當前的疫情仍處於全球大流行階段，病毒不斷變異，輸入病例較多，國際旅行的風險依然較高，外防輸入的形勢依然嚴峻。短期出國，有出即有入，國際航班尚未全面恢復，短期出國人員如果滯留在境外，將增加染疫風險，給個人和家庭造成不必要損失。為此，目前組團出國旅遊活動仍然暫停，也不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友。移民局提醒有相關計劃的人員充分考慮疫情期間國際旅行的較高風險和不確定性，盡量做到非必要非緊急不出境，切實保護個人健康和生命安全，共同維護來之不易的防疫抗疫戰略成果。

劉海濤表示，根據移民局的部署要求，各級移民管理機構將繼續積極保障服務境內外企業、中外人員復工復產的需要和其它合理的出入境需求。對出國境參加防疫抗疫、醫療救助、運送救災物資、運輸生產生活物資；參與重點工程項目及有組織勞務派遣、就業；從事商務、科研、留學、考試、學術交流活動；就醫、照顧探望危重病人、處理親屬喪事、照護老人兒童孕產婦、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚、處理境外突發緊急情況等必要事由以及其他處理緊急個人事務的，移民管理機構將及時審批出入境證件，對情況特別緊急的，還將提供「綠色通道」的便利。

劉海濤表示，移民管理機構將繼續強化安全風險提示，依法加強出入境管理。對申請前往戰亂動蕩、局勢緊張、治安不靖等國家和地區的，加強提醒勸導，建議暫不出境；對持用偽假、騙取等無效證件的，依法阻止出境並按規定處理；對涉嫌出境從事電詐、賭博以及涉毒、涉黑等活動的，依法深入調查，堅決打擊跨境違法犯罪，保障公民人身財產安全，維護正常出入境秩序。

劉海濤表示，下一步，中國移民管理局將繼續深入貫徹疫情防控「外防輸入，內防反彈」的總策略，根據全球疫情形勢變化，不斷完善優化出入境管理政策措施。大家如果有出入境方面的問題，可以通過當地出入境管理部門服務窗口「12367」24小時服務熱線或者國家移民管理局政務網站諮詢瞭解相關政策，掌握準確的訊息。