陳鎮東是第一批踏上凜冬時節南極海域的科學家。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學海洋科學系特約研究講座教授陳鎮東對「全球海洋科學」研究貢獻卓越，是全球變遷議題的先驅，研究足跡遍及三大洋，論文著作等身。最新的全球海洋科學領域學者排名數據出爐，陳鎮東榮獲亞洲第一、世界第八的殊榮。

「全球海洋科學領域學者排名」評比對象為全球16540位海洋學者，根據綜合指標看終身成就，需有長時間的論文發表，而非單一論文篇數或引用次數多寡，是公認較客觀的評比，陳鎮東謙遜將成就歸功於整個研究團隊。

在1970年代尚未出現全球變遷概念時，陳鎮東就選擇發展新領域海洋碳化學，意外成為全球變遷議題的先驅。多年前於美國博士班畢業後，陳鎮東先在美國任教7年，參與了和前蘇聯合作的科學團隊，成為有史以來第一批踏上凜冬時節南極海域的科學家，另也首度邀請蘇聯研究船，以台灣科學家之姿合作到日本海從事研究。此外，他的研究證實了龜山島擁有全世界最酸的海底熱泉，更是台灣第一位獲象徵生態學界最高殊榮的日本「生態學琵琶湖獎」得主。

1985年，陳鎮東應聘返國至中山任教，研究經費與團隊均穩定，2名助理跟著他超過30年，讓他心無旁騖埋首研究。40多年來以結合科學研究與人文探討為研究目標，對全球海洋科學研究貢獻卓越，能代表台灣在國際科研佔有一席之地。

陳鎮東認為，台灣不大，研究地球科學樣品若侷限台灣，世界不見得有興趣。因此他將研究範圍拓展至大陸、東南亞、日本海等，文章更容易發表。為了關注全球變遷問題，他的團隊長期監測龜山島熱泉、南灣珊瑚礁，定時採樣，積年累月保存很多珍貴數據與資料，未來都將成為全球變遷議題重要資訊。