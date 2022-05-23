德國5月企業信心攀升。根據Ifo經濟研究院23日公布，5月Ifo經濟景氣指數由4月的91.9升至93，優於市場預期的91.2。Ifo總裁費斯特（Clemens Fuest）指出，事實證明德國經濟能抵擋通膨憂慮、原物料瓶頸和俄烏戰爭衝擊。

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