智庫Ifo：德國5月企業信心攀升 22:132022/05/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國5月企業信心攀升。根據Ifo經濟研究院23日公布，5月Ifo經濟景氣指數由4月的91.9升至93，優於市場預期的91.2。Ifo總裁費斯特（Clemens Fuest）指出，事實證明德國經濟能抵擋通膨憂慮、原物料瓶頸和俄烏戰爭衝擊。 公股行庫下半年可望掀發債潮 熱門股－新唐 出貨動能持續攀升 《國際經濟》下周國際新聞事件 #Ifo #德國 #企業信心 #攀升 #智庫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美天然氣猛出口 高成本更難解 04:102022/05/23 全球財經 猴痘病毒擴散至中東 以色列通報確診首例 05:202022/05/22 國際 《國際產業》金融市況不佳 德國Ottobock推遲IPO計畫 10:482022/05/20 財經 美智庫成立中國中心 延攬蓬佩奧余茂春 04:102022/05/22 產業財經 陸智庫：20年須GDP保4 力阻經濟新冷戰 04:102022/05/23 焦點新聞 3大難題衝擊 國民黨智庫：經濟成長率保4有難度 14:002022/05/20 政治 雙北買房負擔重 「桃園小檜溪」輕鬆入主四房健康宅 09:002022/05/21 房市新訊 資策會設2大研究院 拚薪資看齊國際 04:102022/05/20 產業．科技 《國際經濟》戰事免驚 德國5月商業信心意外揚升 17:392022/05/23 財經 德國北部中學校園傳槍擊1傷 警方逮捕1嫌犯 19:112022/05/19 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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