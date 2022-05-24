2022年台北國際電腦展(COMPUTEX 2022)將於5月24日至5月27日盛大開展，搭配外貿協會規畫為期兩周的COMPUTEX DigitalGo線上展，協助國際買主與廠商突破藩籬，虛實並進，共同參與年度科技盛宴，實體展更睽違兩年重磅回歸。周二總統蔡英文、經濟部部長王美花、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台北市電腦公會理事長彭(又又)浪等重要貴賓親臨開幕典禮，共同揭開COMPUTEX 2022序幕，見證數位新科技的蓬勃發展。

5月23日於南港展覽館舉行展前全球記者會，外貿協會董事長黃志芳以「全球科技產業的數位韌性」為題，邀請台北市電腦公會理事長彭(又又)浪、廣達(2382)集團創辦人暨總裁林百里、台達研究院院長闕志克、Arm台灣總裁曾志光以及台灣微軟總經理孫基康等科技領導廠商代表，暢談ICT產業如何化疫情挑戰為營運轉機，透過數位科技創造更美好的未來。

總統蔡英文開幕上表示：「COMPUTEX是全球高科技產業重要的貿易平台，不僅協助在地業者深化國際鏈結、接軌全球市場，更向世界展現了台灣資通訊產業的實力。未來如人工智慧、量子電腦、雲端運算等尖端科技的發展皆高度依賴晶片，因此我們持續協助台灣發揮高階硬體製造的優勢、將資通訊能量導入到更多領域，讓整體經濟更具國際競爭力；並積極攜手企業，全力推動產業數位轉型，共同打造台灣科技業下一個黃金十年。」

外貿協會董事長黃志芳指出，過去20年，科技作為全球共通語言，持續賦能世界並成就歷史重要里程碑；即便現今面對如疫情、供應鏈中斷等迫切挑戰，疫情對供應鏈帶來衝擊並重塑國際經濟，我們依舊透過科技創造無限可能，促使全球ICT產業調整腳步面對多方挑戰。COMPUTEX一直以來的使命即為提供全球領先科技交流平台，同樣在快速變動的局勢下擁抱數位轉型浪潮，持續為前瞻科技產品創造國際舞台，攜手全球科技廠商解鎖未來趨勢，今年更帶來全新升級、虛實並進的展覽體驗，期待將激發更多技術革新火花，攜手全球科技廠商共同迎向美好未來。

台北市電腦公會理事長彭(又又)浪周一也表示，台灣擁有軟硬整合實力、人才與地理位置優勢，為國際企業發展亞太市場的最佳地點；疫情期間國際市場對台灣產品表達迫切需求，也再度證明我們是全球科技圈久經考驗的可靠夥伴，歡迎全球朋友來訪，尋求合作共贏的機會。

Arm台灣總裁曾志光提到疫情突顯半導體之於科技產業的重要性，促使更多企業運用先進半導體技術加速創新；因此，Arm持續與合作夥伴攜手，重新定義運算科技的未來，為AI、自主系統、雲端運算、元宇宙等需求，提供關鍵技術。

此外，面對多變的政經環境，建立數位韌性將成為企業在新常態穩健成長的關鍵。台達研究院院長闕志克則以自身企業為例，在端到端(end to end)的業務流程中，台達積極強化數位韌性，為關鍵流程準備並演練完整的替代方案，讓公司有能力應對全球性的突發事件；同時，台達導入許多的IoT物聯網技術，以加強智慧製造能力及提升智慧綠建築的運作效能，強化企業競爭力。

來自全球ICT指標性廠商，於COMPUTEX展示創新技術與解決方案。其中，技嘉(2376)以高效運算力，全面展示包含AI、5G、邊緣運算、智慧交通與安防及電競娛樂等應用新未來；台達電(2308)聚焦永續議題，現場帶來工業自動化、資料中心基礎設施、電動車充電等領域的電源管理與散熱解決方案；鎧俠(Kioxia)則展現其全新適用於高階筆電、桌機、工作站的XG8客戶級SSD系列。

COMPUTEX 2022一覽全球科技產業生態系全貌，以「智慧驅動」、「無限體驗」、「數位韌性」、「開創運算」、「創新與新創」與「綠能永續」六大主題，搭配COMPUTEX DigitalGO線上展(即日起至6月6日)，運用多元管道建構國際級交流平台，完整呈現全球科技產業生態系的前瞻發展風貌。

除了豐富的展覽內容，展期間亦同步舉辦多場主題演講及論壇。今年COMPUTEX規畫的CEO Keynotes將由超微半導體(AMD)、恩智浦(NXP)、美光科技(Micron Technology)及美超微電腦(Supermicro)，從科技的角度，分享最新的企業願景。