武打女星楊麗菁前男友龔偉綸，曾在2016年登記參選立委，涉及學歷造假，他2018年登記參選台北市議員期間，未申報政治獻金10萬元，被監察院依違反《政治獻金法》送辦，台北地檢署給予龔男緩起訴處分，北檢依職權送台高檢署再議，台高檢署24日駁回再議，龔男緩起訴處分1年確定，須支付國庫10萬元。

龔偉綸因前女友楊麗菁向媒體爆料，指2人短暫交往過4個月，楊發現龔是恐怖情人，雙方分手並互控恐嚇、妨害名譽等罪，事後和解。

龔偉綸2016年參選第9屆立法委員，登記學歷為「國立台北教育大學法律教育學系」，結果被發現北教大根本沒有法律教育學系，龔因涉偽造文書罪被判刑3月，可易科罰金確定。

2018年龔登記參選台北市議員，依規定應申報監察院許可，才能設立專戶收取政治獻金，龔卻直接到銀行開立專戶，並收到1筆選舉贊助金10萬元，監察院查核發現函送偵辦。

北檢因龔認罪，給予緩起訴處分，期間1年，命他須支付國庫10萬元。案經再議，台高檢署今駁回再議，龔緩起訴1年確定，須支付10萬元給國庫。