去年發生的高雄城中城大火造成46死慘劇，殷鑑不遠，台中興中街火警又釀6死，使得高樓安全備受重視，中央要求8樓至15樓大樓明年開始必須納入公安申報，此議題在台中市議會延燒，議員陳政顯認為，市府應針對危險大樓要求改善，輔導他們做好公安；議員江肇國則說，市府應輔導老舊集合大樓做好公安，歇業場所也應納入。

陳政顯表示，部分高8層樓以上的集合住宅屬於老舊建物，根本沒有管理委員會，若要依照法令申報、又要做好公安設備，錢是很大的問題，市府僅補助1000元，根本不夠；此外，集合住宅盤點公安設備後，若必須修繕、增設，又是一筆支出，錢從哪裡來？

陳政顯說，政府要求這些集合住宅明年1月起就開始申報，但目前輔導量能究竟是否足夠？另許多老舊建築興建的時候根本沒有無障礙設施，現在依法必須設置，衍生出來的設施，市府是否應該協助。

江肇國則說，台中市有許多危老大樓，這些大樓常是弱勢民眾的居住處，市府應主動介入、提撥預算協助，除了輔導他們成立管委會，更應針對後續住宅安全輔導改善，此外，停歇業場所的管理也是一大重點。

都發局長黃文標表示，目前住宅處將動用第二預備金，金額約735萬元，主動協助229件8樓至15樓的公寓大廈成立管委會，分兩年時間協助輔導。