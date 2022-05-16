櫃買中心16日表示，上櫃公司應於今（16）日完成公告申報111年第1季財務報告家數為794家（不含經主管機關核准延期公告申報者1家大略-KY，及申報期限為111年5月31日之金控公司1家），經統計前開上櫃公司皆已於期限內完成111年第1季財務報告之公告申報。

櫃買中心表示，經主管機關核准延期公告申報資訊可至公開資訊觀測站查閱。按上櫃公司大略-KY（4804）獲主管機關核准延後到6月15日申報公告第一季財報。