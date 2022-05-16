794家上櫃公司 均已已公告申報Q1財報 21:202022/05/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心16日表示，上櫃公司應於今（16）日完成公告申報111年第1季財務報告家數為794家（不含經主管機關核准延期公告申報者1家大略-KY，及申報期限為111年5月31日之金控公司1家），經統計前開上櫃公司皆已於期限內完成111年第1季財務報告之公告申報。 櫃買中心表示，經主管機關核准延期公告申報資訊可至公開資訊觀測站查閱。按上櫃公司大略-KY（4804）獲主管機關核准延後到6月15日申報公告第一季財報。 興櫃戰略新板合格投資人及成交值續增 戰略新板合格投資人續增 #大略-KY #公告申報 #上櫃公司 #主管機關核准 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買永續發展路徑圖專區 今上線 04:102022/05/12 證券．權證 櫃買攜手高市府、安永聯合會計師事務所 邁向資本市場說明會 交流熱烈 04:102022/05/16 證券．權證 證交所攜手永豐金行銷台股 邀11公司辦線上說明會 15:522022/05/13 財經 櫃買 業績發表會四連發 04:102022/05/16 證券．權證 台股恢復血氣 千金股旭隼、AES-KY領頭漲停 13:542022/05/13 財經 愛彼表深耕音樂 助音樂家發聲 04:102022/05/14 時尚消費 《光電股》乙盛拓產重心轉至這兩區 低軌衛星出貨漸放量 14:282022/05/12 財經 《其他電子》兩系外資保守看 貿聯-KY乏力 12:582022/05/16 財經 《其他電子》貿聯-KY第一季EPS為3.74元 今年營運有望逐季成長 11:272022/05/14 財經 《櫃買市場》櫃買聯手高市府 助中小企登櫃籌資 15:282022/05/13 財經 10檔上市櫃股Q1每股淨淔回升至10元以上 15:542022/05/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。