櫃檯買賣中心與高雄市政府經濟發展局合作，舉辦「推動高雄優質企業邁向資本市場說明會」，除說明櫃買市場優勢，並介紹櫃買市場創櫃板、興櫃及上櫃主板的多層次市場架構。

高雄市政府近年來積極招商引資，成功吸引近5千億元投資落地，並陸續成立DaKuo、KO-IN新創基地，已有逾90家新創企業進駐，亦針對重點產業提供優惠投資補助及專案租金優惠，積極扶植在地中小企業及創新企業發展。

為積極推動優質企業邁向資本市場，櫃買中心舉辦「推動高雄優質企業邁向資本市場說明會」，此次說明會共有「開創企業永續經營之路－連結資本市場協助企業升級」及「企業上櫃過程之規劃」等二個主題，分別由櫃買中心及安永代表主講，櫃買中心除說明櫃買市場之優勢外，並以深入淺出方式介紹櫃買市場創櫃板、興櫃及上櫃主板的多層次市場架構，暨為加速創新企業進入資本市場所增設之「戰略新板」。

櫃買中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心致力發展多層次股票市場，110年並於興櫃市場下新設「戰略新板」，戰略新板主要以政府積極推動之六大核心戰略產業為主，發行公司得採申報簡易公開發行併送申請登錄戰略新板，藉以協助創新企業加速進入資本市場之時程。未來櫃買中心亦將持續營造有利公司發展的良好市場環境，讓更多具發展潛力的中小企業及創新企業能順利於資本市場籌資。