集保結算所13日表示，因應資本市場藍圖策略目標，金管會於111年5月12日發布推動投信基金之集中清算與款項收付機制，責成集保結算所建立「境內基金集中清算平台」，促進基金市場之自動化、效率化，進而降低作業成本。本案已納入金管會鼓勵投信躍進計畫，預計於112年第二季起分階段陸續上線，預期於一年內推動全體業者加入，境內基金市場將邁入標準化與高效能的新紀元。

近年來境內基金市場申購金額大幅成長，依據投信投顧公會資料顯示，110年境內基金市場（不含ETF）之申贖金額達新台幣5.5兆元，申贖筆數較3年前成長超過50％達1,600萬筆，顯示國人對基金產品熱度逐年升高。惟現行國內已發行逾3,500檔基金級別，無論是銷售通路或是投資人，皆須按基金分別下單與匯款，形成多對多之複雜流程，耗費大量人力與成本，統計去年全市場匯款及扣款成本即高達4.2億元。

有鑑於此，資本市場藍圖訂定相關策略方向，由集保結算所蒐集與參酌歐、美、日、韓等基金市場集中結算制度，規劃建置境內基金集中清算平台，將業者間以及與投資人間多對多的資訊流與金流，透過集中清算制度予以標準化、自動化，降低作業風險與成本、提升效率，進而強化基金市場之競爭力。

集保結算所建置「境內基金集中清算平台」，預計自112年第二季起分階段上線，第一階段推出投信公司與銷售機構間之資訊與款項收付服務，期於一年內推動全體業者加入；第二階段預計在113年第二季推出受投信委託處理其直客之申贖等款項收付服務，預計對投資人將有節省匯費或扣款費超過千萬元之效益。未來在主管機關之指導，以及集保結算所、投信投顧公會與信託公會之協力合作下，境內基金將透過此一前瞻制度開創新的里程碑。