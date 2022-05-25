夏普（SHARP）旗下dynabook玳能科技因應企業後疫情時代部署轉型需求，宣布推出全新新世代商務筆電，以及適應新形態的企業智能辦公與智慧工廠應用解決方案，後者預計6月起攜手國內商務菁英夥伴，為企業用戶、政府與學校機構提供整合式規畫與服務。

玳能科技推出多款Intel第12代Core-P系列筆記型電腦，包括Portege X系列商務尊爵機種、TECRA A與SATELLITE PRO系列商務效能機種。其中，Portege X40L-K在新常態商務環境需求下，擁有豐富連接埠和優異連線能力，大幅優化使用者體驗。

而在後疫情時代的Hybrid Work混合辦公趨勢新常態下，視訊會議遠距交流成為商務辦公日常。Dynabook運用最新AI智慧系統，讓用戶在視訊會議時依據各種環境狀態，利用快捷鍵啟動AI支援。新世代商務筆電於5月下旬開始販售。

至於遠距工作、跨國管理與工廠分散生產等現階段企業面臨的議題，dynabook推出智慧平台「dynaConnect Ecosystem」，以智能辦公（Smart Office）和智慧工廠（Smart Factory）解決方案為核心，構建軟硬體系統整合，公有雲＋私有雲架構的應用平台。

其中，dynaConnect雲端會議系統提供跨平台的視訊、音訊、互動白板等協作功能，並為企業用戶推出當地部署、會議管理、權限管控、資料安全、商業應用等客製化功能與服務。配合dynaConnect Mate，PC－手機互連應用，大幅提高工作效率與協同合作效能。

除了軟體開發外，dynabook整合SHARP智慧電子白板等設備，在大型會議溝通上優化大尺寸觸控設備應用，強化多螢幕與多方協作體驗。母公司夏普集團及子集團已於去年全面導入dynaConnect雲端會議系統，成功提高集團跨國或遠距溝通效能，並有效降低營運成本。

dynabook擁有自身PC生產線，並將AI技術融合到工廠生產及品質管理中，dynaSense智慧工廠解決方案以dynaConnect Ecosystem為平台基礎，利用AI及IoT等關鍵技術，協助產線進行虛實整合，結合感測器與邊緣運算裝置，利用大數據優化組裝效率及生產品質。

台灣玳能科技董事長陳欽信表示，dynabook深耕商務市場30年，除深入了解客戶數位化、智能化運行需求外，也擁有深厚的技術開發實力與商業應用經驗。

陳欽信指出，dynabook推出的全新商務智能解決方案，無論在硬體方面、軟體應用或系統整合上，都實現次世代智慧科技的構想，在企業智能轉型過程中，協助客戶大幅提高生產力與競爭力。