陳師的家屬提出學校群組流傳被隱匿資訊的調查版本（左）與調查小組的結論（右）有不同。（廖素慧攝）

嘉義市某國小陳姓代理教師疑因教育理念與趙姓校長不合，又遭網友出征，最後輕生，趙校長辭去校長職務，再報名校長遴選，家屬25日由民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁陪同開記者會，控訴前校長不宜重回校長職務，市府教育處長林立生表示，符合資格者都可以參加遴選。

某國小去年9月間發生有教室被安裝監視器，該班陳姓代理教師與趙姓前校長的意見不同，陳師請辭後被要求回學校開晨會，離職當天曾參加晨會，與校長當面對質，後來陳師投訴市府遭受職場霸凌，後來網引用媒體報導而有大批網友批判陳師，陳師輕生，校長被自動請辭，目前擔任嘉義市數位學習辦公室執行祕書。

陳師的阿姨、姨丈及胞兄表示，陳師是認真教學的老師，獲聘後利用暑假布置教室，為了學生受教權益而發生憾事，原本相信市府會秉公調查，讓真相大白，後來卻發現家屬提出許多事證都被蓋牌，學校群組最近流傳被隱匿資訊版本的調查報告。

陳師姨丈說，調查小組調查後認為雖然不構成場職霸凌，「也應追究相關的行政違失」，但市府官官相護，對趙姓前校長沒有懲處，一味稱「校長已下台負責了」，趙前校長日前到市府下跪，如今將參加校長遴選，引起校園驚慌疑慮，他們憂心調查結果資訊被隱匿會誤導遴選，堅決反對趙前校長重回校長職務。

趙前校長表示，對於家屬的發言，一切尊重，回到第一線從事熱愛的教育工作，所求無他，只是一本初衷。

林立生表示，能理解家屬的心情感受，已將調查報告完整告訴家屬，遴選校長依國民教育法及校長遴選辦法辦理，遴選委員會是審慎公平的，符合資格者都可以參加遴選。

嘉義市中小學校長協會則發出聲明表示，市府是依規定辦理校長遴選，校長遴聘是由校長遴選委員會就具校長遴聘資格與校長校務經營的綜合考評共同決議，遴選委員有家長、教師、校長、行政專家代表，都獨立執行職權，是公平公開的機制。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980