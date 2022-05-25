Absolute3X3已在台灣連續3年主導3X3.EXE聯盟，堪稱世界上最大之跨國3X3聯盟「3X3.EXE聯盟賽」，已成台灣3X3賽事最高殿堂。6月4日將於台中市政府揭開序幕，本季台灣賽事分為北區男子組6隊、南區男子組7隊，進行共17回合的比賽。

不受疫情影響狀況下，男子組各區前兩名將晉級9月17、18日在日本舉行的季後賽。Absolute3X3 一如過去兩季，會在全台進行巡迴賽事之外，今年更結合了不同產業進行異業結合，秉持著FIBA3X3的精神打造一個更充滿娛樂性的賽事。

本季將提供給大家不同一往的觀賽體驗，觀眾可以透過Absolute3X3與TTNetwork合作選定的6回合比賽中，於比賽現場及賽事直播平台上收集NFT碎片融合成6個不同的NFT，收集6個不同NFT後可兌換一個官方NFT。

除此之外，COOLER MASTER的電競車也會在特定的比賽現場驚喜現身，讓現場觀眾除了觀賞比賽之外，也可乘坐電競車進行遊戲體驗。Absolute3X3也計劃未來與2K籃球進行一系列的聯名合作，非常值得體育電玩迷們好好期待。感謝長期支持Absolute3x3的消毒滅菌好幫手天淨抗菌機，不僅本季會持續在場邊為大家消毒，一同抗疫，也將與Absolute3X3合作在暑假推出專門針對3X3訓練的青少年籃球營，共同向下扎根推廣3X3。

Absolute3X3自2017年開始在臺舉辦FIBA3X3挑戰賽。受疫情影響而停辦兩年的FIBA3X3賽事等級第9的挑戰賽，今年也將強勢回歸臺灣。Absolute3X3將在10月份舉辦2022 FIBA3X3台南挑戰賽，國內外將會有16支隊伍抵台參賽。

值得一提的是，2017 FIBA3X3台北挑戰賽奪冠的拉脫維亞Riga隊，更是2021東京奧運3X3奧運金牌，從他們亮眼的表現中，就可以感受到挑戰賽的強度。屆時球迷觀眾們將可欣賞職業3x3球隊的身手並感受FIBA3X3頂級賽事的魅力。

女子組聯盟賽隊伍目前也在強力招募中，預計7月登場。詳情請洽Absolute3X3官方臉書粉絲團。