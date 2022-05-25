大直水岸景觀豪宅「西華富邦」迄今已有172戶實價揭露，總銷金額近450億元，不僅是近年來最熱銷的豪宅社區，可能也是國內房產史上最熱銷的豪宅個案。

據台北市地政雲社區資料顯示，「西華富邦」平均成交單價每坪185萬元、平均單戶成交總價2.6億元，其中高樓層景觀戶多能站上每坪200萬元大關，合計有將近40戶的成交單價站上每坪200萬元，最高紀錄是2015年高樓層每坪290.6萬元，亦是台北少數能逼近單價300萬的豪宅個案之一。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，「西華富邦」基地面積高達7600餘坪，在台北市很難有類似開發規模的土地，加上大直的水岸景觀與山景，同時超高樓層的規劃，不僅成為大直的地標建築，水岸與山景的景觀優勢也吸引富裕人士進住。

近年飯店式豪宅開發成為趨勢，包括「西華富邦」、「文華苑」等頂級豪宅，都訴求高級飯店的軟硬體服務，不僅成功吸引買方的目光，也多能維持相對較佳的成交行情，後續有些改建案也訴求飯店管理，希望可以複製這些豪宅的成功經驗。

「西華富邦」不僅銷售旺，同時也是豪宅出租市場的指標，實價登錄顯示，2021年豪宅實價租金前三高全都是「西華富邦」所創下，月租分別為47.25萬元、45萬元、43萬元。