美國總統拜登今天簽署一項廣泛的行政命令，試圖改革聯邦及地方警務，同時催促國會針對警察及槍枝改革採取行動。

今天正好是美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察壓頸致死的兩週年紀念日。

這項命令規定所有聯邦機構修訂有關使用武力的政策；成立全國資料庫，登記那些因不當行為而被開除的警察；以及撥款鼓勵各州和地方警察限制使用鎖喉和壓頸術。

白宮的命令還限制警察只能在特定情況下破門而入，例如事先通知上門可能立即遭遇肢體暴力威脅的時候。

拜登簽署命令時，佛洛伊德的家屬、民權擁護者、執法官員和副總統賀錦麗（Kamala Harris）也在一旁見證。

拜登說：「這項措施能讓我們共同療癒國家心靈，撫平深刻的恐懼創傷和疲憊，特別是好幾代非裔美國人所經歷過的一切。」

拜登說，他特別延到今天簽署命令，是因為他希望國會通過一項以佛洛伊德為名的警察改革法案。這項法案去年9月在共和黨反對下，於聯邦參議院卡關。

美國德州昨天發生小學校園槍擊案，造成21人死亡，拜登今天也指責國會未能制定更強而有力的槍枝管制法。

拜登問道，「骨氣在哪裡？對抗強大遊說力量的勇氣在哪裡？」他指涉的對象顯然是擁槍遊說團體和共和黨反對強化槍枝管制的立場。

2020年，當時46歲的佛洛伊德因涉嫌使用假鈔，遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）逮捕上銬，蕭文並以膝蓋壓制佛洛伊德頸部超過9分鐘，佛洛伊德最終喪命。

此案曝光後，全美掀起反種族主義及反警察暴力運動；同年11月，拜登贏得總統大選。

蕭文去年因謀殺罪名被判處22.5年有期徒刑。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110526