美國升息、台股重挫，拖累4月台股基金規模「倒退嚕」，但是指標基金買氣卻熱呼呼。投信投顧公會統計，4月前三大ETF淨流入逾330億元 明顯較主動型基金吸金。

投信投顧公會統計，4月台股主動型基金受到行情影響，規模自3月的4,164億元下滑到3,650億元，跌幅超過12％；多數基金因為淨值修正，導致規模不理想。然而，前三大被動型基金－ETF卻呈現淨流入，例如：鎖定台股市值前50檔上市股票的元大台灣50（0050），4月獲得156億元的淨申購。另外，深受配息族喜愛的元大高股息（0056）也獲得96億元的淨申購；至於國泰永續高股息（00878），4月也淨申購逾80億元。

至於主動型基金4月淨申購金額相對少，甚至呈現淨流出的情況。規模前三大的主動型基金－元大台灣高股息優質龍頭基金淨申購為12.6億元、安聯台灣科技基金淨贖回26億元、安聯台灣大壩基金淨申購0.4億元。

對於台股投資方向，元大投信表示，近期台股雖然面臨考驗，但是國內企業厚植競爭力，特別是國際級的大公司，能快速應對景氣變化、靈活調整營運，市場普遍仍看好，今年台股在大型企業的支持下，整體獲利和去年相當，建議投資人可以透過分批布局或定期定額的策略，參與台股長線行情。