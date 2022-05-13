三大法人買超台股69.3億元 17:532022/05/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天漲215.86點，收在15832.54點，成交值新台幣2250.45億元。三大法人同步買超，合計買超69.3億元。 自營商買超31.87億元，投信買超9.46億元，外資及陸資買超27.97億元。1110513 權王破底反彈 台股早盤漲升逾百點 《航運股》陽明首季每股獲利17.35元再創高 貨櫃三雄合計大賺2000億元 #台股 #69 #3億元 #15 #三大法人買超 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》全家砸5.6億元蓋物流中心 明年啟用、可配送店鋪增4成 08:182022/05/13 財經 宏亞 Q1獲利史上新高 04:102022/05/13 證券．權證 《台北股市》台股失守萬六關 金管會：未見斷頭潮 07:372022/05/13 財經 台股跌破萬六 金管會：沒斷頭潮疑慮 04:102022/05/13 財經要聞 MSCI台股權重兩降一升 全球市場權重升至1.71％ 12:052022/05/13 財經 台積電漲5元帶頭衝 台股反彈勁揚逾150點 09:032022/05/13 財經 10檔權值股 外資逢低敲進 04:102022/05/13 證券．權證 台幣跌1.18角 一舉貶破29.8元 04:102022/05/13 財經要聞 美股道瓊連六黑 台股技術性反彈百點 11:122022/05/13 財經 台股恢復血氣 千金股旭隼、AES-KY領頭漲停 13:542022/05/13 財經 台股殺不停 14檔祭庫藏股 04:102022/05/13 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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