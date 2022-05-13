台股今天漲215.86點，收在15832.54點，成交值新台幣2250.45億元。三大法人同步買超，合計買超69.3億元。

自營商買超31.87億元，投信買超9.46億元，外資及陸資買超27.97億元。1110513

權王破底反彈 台股早盤漲升逾百點
《航運股》陽明首季每股獲利17.35元再創高 貨櫃三雄合計大賺2000億元
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