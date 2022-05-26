海巡署中部分署為配合國防部「即佔即升」新制，26日舉行111年6月份晉陞任授階典禮，由分署長張忠龍主持；本次獲得晉陞授階計有巡防科專員王信揚、第三岸巡隊中校張翔閔、中校蔣仲翔、少校江偉誠、第四岸巡隊張博鈞士官長及龔裕晉士官長等6員。
分署長張忠龍表示，晉陞任代表著工作成績舆能力獲得肯定，這不僅是個人的榮耀，也是單位團體的榮譽，在分享喜悅及榮耀的同時，也要深切地體認這是肩負重任的開始。尤其目前執行各項工作與任務，在全體同仁努力下，都能如期完成，獲得各級長官的肯定。
張忠龍指出，期盼同仁除秉持當責精神，去做對的事，還要把對的事情做到好，大家群策群力，發揮團隊合作的精神，創造更佳的工作績效；透過這次典禮，特別恭喜各位晉任同仁，期許各單位主管、同仁，秉持為國舉才之精神，為海巡拔擢優秀人才。
張忠龍強調，上述獲得晉陞人員，平日在工作崗位上均能全力以赴，完成各項交付之任務，殊值同仁學習，亦為機關樹立典範。
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