精誠(6214)今天召開股東會，通過自盈餘分配現金股利每股4.2元、資本公積配發現金每股0.8元，合計每股發放股利5元。股東常會亦順利完成第10屆董事改選，包含董事9席及獨立董事3席，由林隆奮、鄭登元、黃亭融、黃祈融、蕭崇河、謝金河、盧大為、吳正煥（漢茂投資展業法人代表）與林治民（漢茂投資展業法人代表）當選董事。獨立董事當選人為賴建華、鄭文鋒，以及黃大倫。

精誠及子公司2021年營收295.27億元，年增24.4％，稅後淨利12.14億元，年減27.15％，每股稅後盈餘4.9元。

精誠表示，2021年對精誠是關鍵的一年，正式邁入「SYSTEX 3.0」，開展10年成長計畫，在發展策略上階段性完成「垂直整合」到「水平整合」，並進入「生態整合」，以「a Data Software Company」為公司定位，協助企業加速數位轉型，創造指數型成長曲線；同時精誠也持續轉型提供客戶多元混合雲服務以及訂閱服務商業模式，逐步提升年度經常性收入（Annual recurring revenue）的占比，帶動業務穩定成長，去年本業獲利與營收也連續6年創下新高。

為推動10年成長計畫，目標成為台灣最大雲服務收入公司，精誠今年將聚焦發展自有雲應用生態平台服務，推出Xi Cloud雲服務訂閱平台，介接AWS、Azure、GCP等3大公有雲，以及Oracle與IBM企業雲，提供一站式購物服務，打造全台最大最完整的雲服務平台；另外，也將持續針對企業需求，發展綠色科技解決方案、資安監控服務、深耕企業電商與Martech、擴大技術維運服務團隊、建立微服務開發標準等，助攻企業加速數位轉型；同時精誠也將運用「軟體力」、「數據力」與「演算力」，協助台灣企業走進世界市場。