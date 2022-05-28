商務入境要鬆綁了！中央流行疫情指揮中心今表示已在研擬商務人士邊境開放計畫。對此經濟部表示，很多有國外訂單與看展客戶需求的業者跑來陳情，希望比照國外放寬邊境，因此最近已提商務人士入境隔離天數縮短案，希望爭取減為3天以內，本周會跟指揮中心最後討論。

新冠疫情進入高原期，確診人數雖多但沒有再擴增，而目前商務入境防疫為「7＋7」，先在旅館檢疫隔離7天，後7天自主健康管理，這讓有國外接單、或客戶看展需求的工商業很困擾，不斷呼籲各國已走向病毒共存下，應放寬我國邊境管制。

經濟部表示，這樣的陳情很多，所以依據業者需求規劃商務入境建議方案。送出去的方案為希望把隔離天數從7天減為3天以內，越短越好。不過指揮中心考量我國醫療量能、入境各國疫情狀況，還有異議，仍須討論，本周定案。

目前外國商務客來台，只要持有邀請函、Email等相關證明，就可以向外館申請短簽。未來等入境隔離天數放寬後，來台居隔期滿，快篩陰性，即能在國內活動與行程。