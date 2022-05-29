日本首相岸田文雄日前表明將「相當程度」增加編列防衛預算，已獲愈來愈多朝野人士及民眾理解，增編似乎已成共識，但朝野政黨對增編規模的看法仍有差距。

日本時事通信社報導，主要背景應該跟7月參議院大選即將來臨的情況下，因為烏克蘭危機造成對日本周邊安全保障環境感到不安的輿論動向有關。

不過，朝野對預算增編規模的考量仍有差距，料將成為未來爭論焦點。

岸田5月23日與美國總統拜登會談時，表明將增編防衛預算的政策方向，拜登對此表示支持。

日本執政黨自民黨內已完成大幅增編防衛預算的建議，考量到北大西洋公約組織（NATO）要求成員國防衛預算占該國國內生產毛額（GDP）的2%，自民黨主張應在5年內徹底進行強化。

最大在野黨立憲民主黨站在要求政府完備必要防衛能力立場，對防衛預算增額也持肯定態度。立憲民主黨代表（黨主席）泉健太24日說，有關參議院大選，「（應不應該增加防衛預算）不會成為爭議焦點」。

不過，泉健太對預算規模也說，「不是先有數字，而是要估算出必要內容」，強調與自民黨的立場不同。

同為在野黨的國民民主黨代表玉木雄一郎也說，不該先指出要增加的金額，有必要先討論內容。

日本維新會支持大幅增加防衛預算，並在參議院大選政見草案中載明「朝占GDP的2%來增加編列防衛預算」。共產黨對防衛預算增加則表示反對之意。

與自民黨聯合執政的公明黨雖然對增加編列防衛預算表示理解，但對增加的程度則有不同意見。

公明黨副代表北側一雄26日認同岸田發言說，不得不增加「相當程度」的預算，但公明黨內對大幅增加都持慎重態度。

各家日媒所做民調顯示，過半數受訪者都認同增加防衛預算，執政黨相關人士說，「不管是哪個政黨，都無法忽視輿論的變化」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110529