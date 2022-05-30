北大西洋公約組織（NATO）副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）今天表示，北約不再受限於過去不在東歐部署兵力的承諾。

吉歐阿納告訴法新社說，俄羅斯入侵烏克蘭，並停止和北約對話，是莫斯科自己先行毀棄「北約-俄羅斯共同關係、合作暨安全基礎法」（NATO-Russia Founding Act）的所有內容。

根據1997年這項目的在重建俄羅斯與北約關係的基礎法，兩方同意致力「在包括中歐和東歐的約定地區內，避免任何具潛在威脅性的常規部隊集結」。

吉歐阿納在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）表示：「他們作出決定，有義務遵守約定不去侵犯鄰國，但他們現在這麼做了；他們當初同意與北約定期協商，但也並沒有做到。」

他說：「所以我認為，因為俄羅斯的緣故，這項基礎法基本上已不具作用。」

吉歐阿納表示，俄羅斯實際上已經背離了這項1997年協議條款。

「現在北約已不受限制，可在東翼保有強大態勢，確保北約的每一吋領土都受到第5條款的保障。」

北約第5條款有關集體防衛，內容指出，當北約一個成員國受到攻擊，等同所有成員國遇襲。

吉歐阿納並未針對此類部署計畫提供細節；但表示他預期「一個強大、有彈性與可持續的存在」。

2017年，北約已在波羅的海國家和波蘭部署了跨國戰略群作為嚇阻措施；自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，北約再增派後援。

波羅的海各國已要求盟國擴大存在力量，包括編制旅來取代規模較小的戰略群。

北約國防部長預定6月中旬開會，討論此一議題及其他問題；北約各國領袖將在6月底於馬德里（Madrid）舉行高峰會，並批准所有相關變革。