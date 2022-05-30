台北市消防局30日接近中午獲報，內湖區安康路172巷內的鐵皮屋倉庫起火，竄出大量濃煙，初步了解內部無人，但因全面燃燒，消防局不敢大意，派出大批人車前往灌救。

警消11時45分許接獲報案，表示1樓鐵皮屋倉庫起火，消防局將之提升為3級火警，共調派16輛消防車、2輛救護車與3輛指揮車，超過54名警義消趕赴現場。

鐵皮倉庫屋主告訴警消，裡頭沒人，不知為何起火；但因堆放大量雜物，火勢不小，現場仍在搶救中。