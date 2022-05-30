豐興(2015)周一(5月30日)開出本周內銷盤價再度全面平盤，連續兩周平盤。本周豐興國內廢鋼收盤價、鋼筋基價平盤，廢鋼、鋼筋連兩周平盤，型鋼產品基價也持續平盤，並連三周平盤。而目前日本盤價已止跌，後續盤價是否有機會回升？豐興莊文哲表示，國際廢鋼仍壓力重重，主要是亞洲需求疲弱及國際鋼胚價格仍低。目前價格相對低檔反覆測試，有反彈機會但不強勁。

回顧上次5月23日盤價，國際原料價格續跌，但尋求回穩景象，盤價止步連四周跌勢，該周豐興國內廢鋼收盤價、鋼筋基價平盤，廢鋼、鋼筋終結連四周下跌，型鋼產品基價持續平盤，連兩周平盤。

盤價連兩周回穩，本周豐興廢鋼收購價每公噸持平至1.3萬元，鋼筋也持平至每公噸2.33萬元，型鋼產品基價亦續持平至2.86萬元。而盤價回穩是否牽動出貨積極？莊文哲表示，國內鋼筋上周買盤進場有尋求打底共識。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼回神，本周從每公噸468美元轉漲為478美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也轉為持平至每公噸435美元，日本2H廢鋼、美國貨櫃廢鋼止步7連跌，澳洲鐵礦砂則由每公噸136.15美元轉跌至134.65美元，再度走跌。