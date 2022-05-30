美股大漲，帶領周一台股全面強攻上漲，台股ETF也擺脫第二季低迷盤勢，ETF上漲表現讓投資人舒心！這波漲勢，除了科技型ETF表現回魂值得關注，熱門的股息型台股ETF，在科技、金融、傳產股全面上揚下，表現也不遑多讓，今日盤中股息型台股ETF熱門成交標的也有不錯的表現，上周一掛牌就吸引投資人矚目的永豐優息存股(00907)，持續演出蜜月行情，最大漲幅逼近2%，全日成交量逾萬張，收盤再創掛牌新高價。

近期人氣旺、市場高度關注高的存股型ETF，永豐優息存股(00907)在成份股編製上，排除科技股，目前有60%配置於金融股，傳產配置比重則約37%，以民生必需產業為選股重點，並採股息殖利率加權；另外，則是在配息頻率提供差異化設計，首創雙月配息機制。

永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳指出，上周五美國新公布4月核心PCE物價成長率為4.9%，較3月的5.2%已見自高點滑落，出現物價緩和跡象，加上全年經濟成長動能已見趨緩，下半年聯準會收緊資金狀況可能不如預期鷹派等，都有助於股市的反攻行情。此外，近期美國利率已自高點回落，張怡琳說明，壽險型金融業持有相當高比率的海外債券，隨美債殖利率滑落將帶動債券獲利，資產減損回沖，有助於壽險型金融股獲利狀況回升。從近期台股ETF的價格表現觀察，由於前一陣子市場投資信心不足，導致近期台股ETF皆呈現折價的狀態，永豐優息存股ETF(00907)剛掛牌上市，近期折價幅度在0.5%~0.7%，提供投資人較好切入、折價便宜買進的價位。