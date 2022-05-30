印尼官員今天表示，印尼外海發生渡輪沉沒事故，這艘船隻燃料用盡後，在惡劣天候下翻覆；目前有31人獲救，11人仍下落不明。

這艘名為KM Ladang Pertiwi的渡輪26日在穿越南蘇拉威西省（South Sulawesi）錫江海峽（Makassar）途中發生意外，船隻沉沒後，當地拖船和漁夫已將許多倖存者救上岸。

地方搜救隊主管朱奈迪（Djunaidi）今天告訴法新社說：「目前為止有31人獲救，我們在尋找仍失蹤的11人。」

「獲救的人目前已返家，他們健康情況大致良好。」

朱奈迪表示，救難隊已派遣直升機找尋失蹤者，在沉船地點往外延伸至20海里範圍進行搜救。

朱奈迪又說，這艘船沒有載客許可證，船東與船長已送偵訊。

這船隻並未保存正式乘客搭乘紀錄，這在印尼相當尋常，船上工作人員有時會非法超額販售船票，而搭乘人數常超過正式承載量；當局表示，當船隻沉沒時，據信有42人在船上。

印尼轄下約有1萬7000座島嶼，由於安全標準時常鬆懈，船難事件經常發生。（譯者：紀錦玲/核稿：陳正健）1110530