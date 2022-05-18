USA Today《今日美國報》5月17日以〈事實核查：有關中國防疫封控期間貨船延誤的帖子歪曲船運地圖〉報導稱，在社交媒體推特上瘋傳一張地圖，成百上千個代表船隻的圖標似乎正漂浮在中國沿海。該圖在10天內被累計轉發2.1萬次。科技創業者亞倫·金為該圖片注釋稱：「由於中國的新冠肺炎疫情防控措施，這些船隻正在等待停靠。但專家表示，這是有意為之，這種說法並不準確。

報導稱，這張被瘋狂轉發的圖片來自Marine Traffic網站，該網站跟蹤並分類匯總來自自動識別系統收發機的數據。按照要求，大型船隻必須在船上安裝此類收發機。

該網站的發言人哈特茲瑪諾里斯表示，這張地圖顯示的是所有正位於中國港口附近海域的船隻，而非只是因供應鏈延誤，導致「正在等待停靠的船隻」。

他以電子郵件回覆記者採訪：「圖片中顯示的船隻，許多是漁船和其他類型船隻，而它們也沒有正在等待停靠。」

他還表示，這張地圖並未顯示出不正常或極端擁堵現象。「中國是全球最大的進出口國之一，因此該地區的航線總是非常忙碌。目前我們並未看到擁堵加劇。」

報導稱，經調查，推特上流傳的說法是錯誤的。按照Marine Traffic網站的分析，地圖上的大部分圖標代表正在行進而非等待停靠的船隻。此外，許多船隻並非開展貿易的船隻，而是漁船、客輪和其他類型的船隻。