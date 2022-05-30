立法院院會今三讀通過《運動彩券發行條例》，有鑒於運動彩券除實體銷售外，也可依電話、網路或其他電訊設備銷售，銷售成本不同，銷管費用應採取雙軌制，三讀條文規定實體銷售的銷管費用為12％，電話、網路銷售為10％。

運動彩券銷管費用包括運動彩券銷售佣金、發行機構報酬、運動彩券發行損失、賠償責任準備金及為發行運動彩券舉辦活動之費用。

由於實體與電話、網路等通訊設備銷售成本不同，立委提案採取雙軌制區別計算。三讀條文明定，實體銷售銷管費用不得超過運彩金額12％；電話、網路等通訊設備銷售，銷管費用不得超過運彩金額10％。

此外，三讀條文也要求經手彩券銷售業者嚴格謹守保護中獎人個資，因職務或業務而知悉運彩中獎人姓名、地址等個資者，若沒有嚴守秘密，加重處罰10萬以上50萬以下罰鍰。

三讀條文也指出，發行機構或受委託機構辦理運動彩券經銷商的遴選，應以具體育運動專業知識並通過發行機構舉辦的評定者，或於運動彩券發行期間曾為運動彩券經銷商為限。為切合現行運動彩券實務運作，經銷商得在發行機構資訊系統下，參與招募會員。