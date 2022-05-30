市場憧憬美國通膨見頂，9月可能放緩升息，美股27日顯著走揚，那斯達克指數更急升3.3％。另外大陸疫情緩和，上海昨日公布「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」，利好氣氛。港股27日急升581點後，今日期指結算日再升逾400點，返50天線及21,000關之上。

恒指開盤漲236點，報20,933點，重上50天線（約20,884），之後升幅放緩至187點，低見20,885點，隨後獲買盤推高，午後曾升471點，高見21,169點，恒指最終收報21,123點，升426點或2.1％。

大市全日成交1,288.11億港元。國指升172點或2.4％，報7,255點。科指升165點或3.9％，報4,352點。

指標個股方面，騰訊升2.4％報350元，成交居首達77.74億港元。美團急升6.8％報175.1港元，居成交榜第二位。李寧急升11％，為表現最好藍籌。大陸房產股走跌，華潤置地跌2.4％，為表現最差藍籌。