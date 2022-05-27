美國周五公布4月份個人所得與支出均告增加，其中個人支出月增0.9％，高於市場預期，而聯準會(Fed)決策偏好參考的通膨指標—核心個人消費支出(PCE)物價指數年增4.9％，創今年以來最低，顯示通膨可能已經觸頂下滑。

商務部公布報告指出，4月個人支出月增0.9％，連4個月上揚，高於市場預估的月增0.7％；4月個人所得月增0.4％，低於市場預估的月增0.5％，且經過通膨調整後，4月的可支配所得與前月持平，顯示薪資成長跟不上通膨。

4月PCE物價指數較前月上漲0.2％，增幅較3月的0.9％大幅放緩，核心PCE物價指數月增0.3％，漲幅與3月相同。與去年同期相較，4月PCE物價指數揚升6.3％，增幅低於3月的6.6％，也是今年來首見下滑。

Fed偏好的通膨指標，即扣除波動劇烈的食品與能源後的核心PCE物價指數年增幅同樣下滑，由3月的5.2％降至4.9％。4月能源價格較去年同期飆漲30.4％，食品價格則勁揚10％。4月的儲蓄率跳水至4.4％，遠低於3月的6.2％，創14年新低，顯示許多美國民眾已動用存款來填補高漲的生活成本。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家薛佛森(Ian Shepherdson)指出，大家當然樂見通膨下滑，但市場與決策官員將會緊盯月增幅的變化，像是4月核心PCE物價指數月增0.3％，增幅僅是核心消費者物價指數(CPI)0.6％的一半。

此外，美國銀行發布研究報告指出，6月與7月例會Fed預計都將升息2碼，基準利率將來到1.75％至2％的區間，之後若經濟惡化，而且通膨下滑，9月例會可能就會暫停升息。

為了壓低通膨，Fed本月初一口氣升息2碼，創22年來最大升幅。利率期貨盤最新報價顯示，市場預估Fed在6月與7月都將升息2碼，9月例會則會升1碼。