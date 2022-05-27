今年以來經濟景氣變動特別激烈，金融市場走向完全翻轉過去2年情勢，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任27日表示，總體經濟數據已有跡象顯示升息對總體經濟打擊甚大，供給面中斷衍生的高通膨，刺激物價上揚，排擠民眾日常需求，消費動能全面疲弱，代表經濟衰退風險正在增大。

「美國聯準會最新已在考量升息的速度，台灣央行6月理事會的升息討論，也應重新考量」，吳大任說，央行3月升息的目的是為了收回疫情期間調降的幅度，同時發揮抗通膨的功能，然而調升利息對家庭經濟在的房貸支出，是很大的包袱，聯準會升息3碼以來，不僅高通膨打不下來，更大的威脅是打擊到經濟動能。

吳大任分析，由於今年GDP成長動能，除了2年多疫情期間所依賴的出口，更重要是內需動能，政府現在一直鼓勵消費，與病毒共存的政策目標也是想讓民眾維持日常消費，但3月以來的全球實際情況已看出，終端需求一直在減少，從美國聯準會快速升息導致房貸利率急升，排擠民間日常消費能力，台灣的情況也一樣，4月以來的消費交易量都在減少，金融市場的股市交易量減的更大，這些情況都是GDP下降的因素，經濟衰退風險上升就是這樣來的！

中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布五月消費者信心指數(CCI)調查總數為67.81點，較上月再降3.96點，創兩年來新低；物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財的六個分項指標全數下降，其中「未來半年家庭經濟狀況」更出現8年2個月以來新低。

吳大任分析，購買耐久財和購買房地產兩指標同步大幅下跌，不僅反映今年以來的利率走升、高通膨，以及央行等財金部會打炒房政策等多面向的衝擊發酵，還進一步透露，民眾暨家庭所得與財富縮水，已產生了消費行動的疑慮，重新審慎考量下半年大筆支出購買的計畫。