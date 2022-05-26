正當歐美被頻創新高的通膨壓得喘不過氣來的時候，亞洲各國用自己的方式來緩解通膨，例如禁止出口或控管物價等，目前看起來成效還不錯。況且這些亞洲國家也不用像歐美一樣急於升息，因此比較不會傷及經濟成長。

印尼零食飲料業者邁大(Mayora)表示，沒有看見民眾消費力減弱的現象。邁大在2021下半年調漲售價，基本上業績沒受到影響，尤其是在齋戒月期間更是如此。

上周，當地政府取消了飽受全球爭議的棕櫚油出口禁令，同時，也把能源補貼金提高240億美元希望能穩住燃料成本。面對取料成本大增，印尼許多零售商不得不把上漲的部份轉嫁出去，但家庭需求依然強勁，通膨也在當地央行2%到4%目標區內游走。

韓國政府則是祭出電費凍漲政策，也為三星電子以及現代汽車等大型企業提升一些全球競爭力。同時，電費不漲價也可以讓當地家庭省下不少荷包。不過，國營的韓國電力公司，卻處於虧損創新高的窘境。

從以上可以看出，在萬物齊漲下，民眾或小型企業主本來要增加的開銷，順勢轉到政府的資產負債表，由當地政府來承擔，並想方設法用各種政策來解決通膨問題。

和印尼一樣採取出口禁令的印度，在5月份也禁止小麥出口，因為天候炎熱大大影響產量，使得印度國內售價創下歷史新高。同樣在馬來西亞，本周表示將從6月起，暫停每月出口360萬隻雞，直到雞價穩定再說。

為抑制物價大漲，大馬政府也雙管齊下，實施燃料油與食用油補貼金政策。調研單位Capital Economics認為，馬來西亞補貼重質燃料油以及運輸費，當地通膨可望下降大概1.5%。而4月份，馬來西亞通膨僅2.3%。

跟亞洲各國相比，西方政府不太喜歡直接介入市場運作，就像亞洲慣用的價格凍漲或禁止出口等。因此，導致美英通膨失控並屢創新高，不僅零售商利潤被侵蝕，消費者的購物能力也變弱。

歐美各國控制大漲的通膨，習慣使用貨幣政策為主要工具。所以，包括美國、英國以及加拿大等現在才會頻頻升息。反觀亞洲大部分國家，比較沒有通膨飆升的現象，利率也不急著跟隨歐美起舞。

像泰國整體通膨才剛剛超過當地央行1%到3%目標範圍，同時，泰國央行也表示，會繼續維持寬鬆貨幣政策幫助經濟成長。不過，當地許多零售商因無法順利轉嫁多出的成本而感到苦惱，認為政府光有政策還是不夠。

泰國鮮果出口商Chotakkarasup指出，通常在榴蓮產季時獲利頗豐，但現在礙於成本提高，進而獲利遭壓縮，所以決定新接的訂單不得不漲價，否則快活不下去。

至於美國主要零售業者，Walmart、Target還有Kohl's等，也因為經營成本不斷增加，日前公布的財報都不怎麼樣。以全球最大的Walmart來說，最新季報營收優於預期但獲利卻不佳，因為都被大增的油價、倉儲費用還有員工薪資等給吃掉了。