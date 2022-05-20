港股20日早段反彈，盤中一度升逾400點。恒指開盤漲350點，報20,602，最多曾升482點，隨後大盤升幅曾縮至僅288點，低見20,408，之後重拾漲勢。

香港信報報導，最終恒指半日收報20,489，升368點，漲幅為1.8％，國指收7,046，升148點，漲幅為2.1％。

恒生科指半日升3.5％，收4,234。半日成交額為625.56億港元。

個股方面，招商銀行王良升任行長，揚5.4％，跑贏一眾藍籌股，騰訊升2.3％，小米首季虧損約人民幣（下同）5.88億元，半日也揚4.9％。