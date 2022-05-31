美國總統拜登上周一（23日）訪日期間曾警告中國大陸，如果武統，美將軍事介入保衛台灣。美媒《華爾街日報》今天（31日）引述知情人士報導，美中正致力安排兩國防長奧斯汀和魏鳳和，下月在新加坡舉行首次面對面會談。
消息稱，中美計畫讓二人於下個月10至12日在新加坡舉行的亞洲安全會議（又稱香格里拉對話）期間，在空檔時間會晤。奧斯汀曾表明將赴新加坡出席該會議，並期待與魏鳳和當面接觸，認為有助於區域安全穩定，但陸方尚未宣佈魏鳳和是否與會。
但報導引述知情人士指，魏鳳和打算親自出席，但稱二人的面對面會晤尚未敲定，計畫可能存在變數。
報導稱，各國防長與其他官員常在香格里拉對話前及舉行期間私下會面，中美為台灣問題而緊張加劇之際，奧斯汀與魏鳳和會晤將別具意義。
中美防長對上一次會面在2019年11月，魏鳳和在泰國曼谷會見時任美國防長埃斯珀。奧斯汀與魏鳳和上月首度通話，陸方對話紀要提到，魏鳳和向對方表示台灣問題若處理不好，會對兩國關係造成顛覆性影響。
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