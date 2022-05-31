立法院第五會期本日結束，民眾黨團本會期倡議修法共通過37項法案，但仍有重要法案無法如期通過，例如《地方制度法》、《平均地權條例》等，民眾黨團痛批，民進黨先前高喊推動竹竹併升格，現在來不及趕上年底選舉就不做，呼籲民進黨不要空口說白話，把行動做起來，盡速推動修法。

民進黨團總召柯建銘為推動竹竹合併升格，提出《地制法》部分條文修正草案，條文內容僅修一個字，把「且」改成「或」，引發在野黨不滿，聯手擋下，最終沒有處理，相關草案仍躺在委員會未處理。

民眾黨立委高虹安指出，民進黨去年拋出竹竹併合併升格，促成在野大聯盟反對，民眾黨的立場不是反對竹竹合併升格，而是反對倉促修法，今年三月民眾黨團提出《地制法》修法草案，結果委員會至今沒有排審，難道是來不及年底選舉就不做了嗎？

高虹安批評，當初民進黨聲稱竹竹合併的好處跟必要性，現在來不及就不做，難道林智堅找到其他的起跑點，所以就不推竹竹併。

民眾黨立委張其祿也炮轟，縣市合併的背後都是為了錢，財政稅收劃分法幾十年未休，真正的問題不解決，讓地方政府的錢跟權平等一些，當初談竹竹合併升格完全是政治考量。

另外，因應近年房價高漲，內政部為遏止房市炒作，提出《平均地權條例》部分條文修法，限制預售屋換約轉售，同時重罰炒房行為，最高可處5000萬罰鍰，限期未改者可連續處罰，但立法院內政委員會本會期未排審。

民眾黨立委賴香伶批評，民進黨政府不該打假球，應該要盡速通過修法限制預售屋換約轉售，如今本會期會處理完成修法，等於是給投資客多出3個月的時間逃命，讓人質疑政府打房的決心。